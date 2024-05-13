Женщина и двое детей отравились газом в Щелкове

Фото: Следственный комитет РФ

Женщина и двое детей отравились газом в подмосковном Щелкове. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по региону.

Инцидент произошел 13 мая в квартире дома на улице Институтской. По информации следствия, 38-летняя женщина, а также ее 14-летний сын и пятимесячная дочь отравились в результате утечки газа. Их госпитализировали.

"К настоящему времени женщина и ее старший сын выписаны из больницы, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Девочку врачи еще оставили в медицинском учреждении под наблюдением", – уточнили в ведомстве.

Во время осмотра квартиры специалисты обнаружили обратную вентиляционную тягу при функционировании газового водонагревателя. Следователи завели уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших отравление газом троих человек.

На данный момент следователи ищут ответственных за установку и проверку газового оборудования лиц. Подмосковная прокуратура взяла на контроль ход и результаты проверки, проводимой в рамках уголовного дела.

В рамках проверки, как сообщила пресс-служба, ведомство установит обстоятельства произошедшего, а также даст правовую оценку действиям ответственных лиц. При необходимости могут быть приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее в подмосковном Королеве госпитализировали мать и пятерых детей после отравления угарным газом. Так, во время приготовления ужина женщине с тремя дочерьми и двумя сыновьями стало плохо, после чего их доставили в больницу. В настоящее время жизни пострадавших ничего не угрожает.

