Женщину и пятерых детей госпитализировали из-за отравления угарным газом в Королеве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В подмосковном Королеве госпитализировали мать и пятерых детей после отравления угарным газом. Об этом сообщается в телеграм-канале ГСУ СК России по региону.

По данным ведомства, инцидент произошел 23 января в квартире жилого дома. Во время приготовления ужина женщине с тремя дочерьми и двумя сыновьями стало плохо, после чего их госпитализировали. В настоящее время жизни пострадавших ничего не угрожает.

По факту произошедшего следователи организовали проверку – они осматривают квартиру и устанавливают обстоятельства случившегося. Предварительно, отравление людей произошло из-за неисправной газовой колонки.

Ранее четыре человека пострадали при выбросе бытового газа в жилом доме в Якутии. По данным регионального главка МЧС, ЧП случилось из-за разгерметизации газового оборудования. Двух местных жителей с ожогами доставили в Алданскую районную больницу.

До этого молодой человек получил травмы из-за взрыва газа в квартире дома в Ижевске. Его госпитализировали с ожогами в состоянии средней степени тяжести. К ликвидации последствий ЧП привлекли 20 специалистов, отметили в МЧС.

Взрыв газа стал причиной пожара в жилом доме под Волгоградом