Юноша пострадал в результате взрыва газа в доме в Ижевске

Фото: телеграм-канал "МЧС Удмуртии"

19-летний молодой человек получил травмы в результате взрыва газовоздушной смеси в квартире жилого дома в Ижевске, его госпитализировали. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС по Удмуртии.

Происшествие случилось рано утром в многоквартирном жилом доме по улице Воровского. Там произошло воспламенение газовоздушной смеси без последующего горения.

"Деформирована перегородка между комнатой и кухней, повреждено остекление трех окон. Несущие стены и перекрытия не пострадали", – говорится в сообщении.

К ликвидации последствий привлекли 20 специалистов, отметили в МЧС.

Как уточнил в своем телеграм-канале исполняющий обязанности министра здравоохранения Удмуртии Сергей Багин, молодого человека госпитализировали в 1 РКБ с ожогами в состоянии средней степени тяжести.

Ранее стало известно о взрыве газа в жилом доме в Казани. В ГУ МЧС РФ по Татарстану рассказали, что инцидент произошел на четвертом этаже пятиэтажного здания на улице Гудованцева, дом 31. Спасатели помогли одному человеку выбраться с четвертого этажа по трехколенной лестнице.

Взрыв газа стал причиной пожара в жилом доме под Волгоградом