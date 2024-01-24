Четыре человека пострадали при выбросе бытового газа в жилом доме в Якутии

Фото: телеграм-канал "МЧС Республики Саха (Якутия)"

Четыре человека пострадали при выбросе бытового газа в жилом доме в Томмоте. О происшествии сообщается в официальном телеграм-канале регионального главка МЧС.

Выброс газа зафиксировали в одном из домов на улице Кирова.

"Установлено, что в результате разгерметизации газового оборудования в одной квартир жилого дома произошел выброс бытового газа без последующего горения", – говорится в публикации.

По данным ведомства, двух местных жителей с ожогами доставили в Алданскую районную больницу.

На место случившегося прибыли 41 спасатель и 12 единиц специальной техники.

Ранее женщина получила травмы при взрыве в квартире в Екатеринбурге. Как уточнил начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, пострадавшую в шоковом состоянии с ожогами 1-й–2-й степеней тяжести госпитализировали.

Выяснилось, что местная жительница нарушила технику противопожарной безопасности. По одной из версий, во время готовки она сильно нагрела масло, в результате чего оно загорелось. Тогда женщина поместила "факел" под воду, что и привело к взрыву.



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