Четыре человека пострадали при взрыве газа в доме в Татарстане

Фото: ТАСС/Сергей Елагин

Четыре человека получили травмы в результате взрыва бытового газа на втором этаже двухэтажного жилого дома в поселке Осиново в Татарстане. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"Взрыв бытового газа произошел в квартире на втором этаже двухэтажного жилого дома по улице Центральной, 7", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о взрыве газового баллона в жилом доме в Витебской области Белоруссии. В МЧС страны рассказали, что из здания эвакуировали 11 местных жителей, пострадавших доставили в больницу.

До этого стало известно, что женщина получила травмы при взрыве в квартире в Екатеринбурге. Как уточнил начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, пострадавшую в шоковом состоянии с ожогами 1-й–2-й степеней тяжести госпитализировали.

Два человека пострадали в результате взрыва газа в жилом доме под Волгоградом