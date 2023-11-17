Прокуратура контролирует соблюдение прав эвакуированных жильцов дома в Астрахани

Фото: телеграм-канал "МЧС Астраханской области"

Прокуратура Астраханской области проконтролирует соблюдение прав эвакуированных жильцов обрушившегося жилого дома в Астрахани. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что было проведено заседание оперштаба прокуратуры, в ходе него приняли решения об обеспечении людей всем необходимым, предоставлении жилья из маневренного фонда и положенных выплат.

Прокурор области Сергей Фрост поставил на контроль исполнение данных решений, оно, а также соблюдение прав эвакуированных жильцов будут находиться на контроле прокурора области до полного их восстановления.

Также ведомство организовало горячую линию по всем вопросам, касающимся соблюдения прав эвакуированных жильцов. Можно позвонить по следующим номерам: 52-12-26, 52-08-38, 52-08-39, 8-927-569-60-11.

Жительница обрушившегося в Астрахани дома рассказала, что эвакуация прошла очень быстро, она успела только надеть пальто. Об этом сообщает телеканал "360".

По ее словам, было слышно, что кто-то бегает по подъезду, сначала она подумала, что в ее дверь стучит пьяный человек.

"А я в ночнухе стою. Вот в чем была, в том и... Говорю, дайте мне хоть теплое пальто взять, на улице холодно", – поделилась жительница.

Женщина уточнила, что после того, как она надела пальто, всех вывели во двор. Добавляется, что в доме были постоянные проблемы с канализацией, обращения в различные органы не помогали.

Помимо этого, в многоэтажке чуть не погибли родственники стилиста певцов Филиппа Киркорова и Ольги Бузовой Омара Байрамова. Они спаслись за несколько минут до трагедии. Об этом сообщает Life.ru.

Стилист поделился, что в доме жили его 29-летняя племянница Анастасия Тарасова и ее муж. Спасаясь, пара не успела взять вещи и тепло одеться. Байрамов считает, что виноваты в случившемся власти Астрахани и Астраханской области.

По мнению министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина, трагедия произошла из-за недостаточного внимания контролирующих органов, передает ТАСС.

"Вчерашняя трагедия в Астрахани, с чем она связана? С тем, что недосмотрели. Любые изменения в объекте не должны просто так делаться", – заявил он.

Министр напомнил, что в системах газоснабжения и капитальном ремонте много важных нюансов. Ответственность главных жилищных инспекторов должна быть постоянной.

Вечером 16 ноября в пятиэтажном доме на Вокзальной площади обрушились перекрытия третьего и четвертого подъездов с пятого по первый этаж. Жители дома успели эвакуироваться.

По поручению губернатора региона Игоря Бабушкина на месте был создан оперативный штаб. По словам главы региона, для пострадавших жителей организовали три пункта временного размещения на базе трех школ, где жителей обеспечивают горячим питанием и водой. Губернатор уточнил, что один человек погиб в результате ЧП.

Региональная прокуратура начала проверку по факту обрушения подъездов дома.

Кроме того, глава СК РФ поручил незамедлительно возбудить уголовное дело. Для выяснения всех обстоятельств Александр Бастрыкин отправил в Астрахань следователей-криминалистов и судмедэкспертов.

Позднее в связи с инцидентом в Астрахани был введен региональный режим ЧС. Бабушкин подчеркнул, что администрация принимает все необходимые меры, чтобы оперативно предоставить маневренный фонд для проживания всем нуждающимся жильцам обрушившегося дома.

Утром 17 ноября региональный главк МЧС сообщил, под завалами части обрушившегося жилого дома в Астрахани нет людей. Согласно списку учета жильцов, все проживающие в обрушившихся подъездах установлены, пропавших нет.

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