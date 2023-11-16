Женщина погибла при обрушении части дома в Астрахани

Фото: телеграм-канал SHOT

Один человек погиб в результате обрушения двух подъездов пятиэтажного дома в центре Астрахани. Об этом в своем телеграм-канале заявил губернатор региона Игорь Бабушкин.

По предварительной информации, 16 ноября в 17:57 в ГУ МЧС по Астраханской области поступила информация о трещине в стене дома на Привокзальной площади, 1А. На место сразу отправилась группа спасателей местного МЧС и специалисты аварийно-спасательного центра. По прибытии они организовали эвакуацию жителей, уточнил Бабушкин.

Частичное обрушение третьего и четвертого подъездов с пятого по первый этаж произошло в 18:27. По состоянию на 19:00 из 80-квартирного дома были эвакуированы 213 человек, включая 37 детей, добавил он.



"Предварительно, есть 1 погибший – женщина 1939 года, несколько человек числятся пропавшими без вести", – указал глава региона.

В настоящее время на месте продолжает работать оперативный штаб, специальные службы разбирают завалы. Всего на месте обрушения работают 176 человек и 39 единиц техники, подчеркнул он.

По словам главы Астраханской области, для эвакуированных были организованы пункты временного размещения в трех городских школах. Оперативные службы опровергают версию о взрыве – здесь случилось обрушение конструкций здания, уточнил губернатор.

"Ближайшим рейсом я возвращаюсь в Астрахань из Москвы, где принимал участие в Транспортной неделе", – заключил глава области.

Ранее стало известно, что в жилом доме обрушились перекрытия третьего и четвертого подъездов с пятого по первый этаж, жители дома успели эвакуироваться.

По поручению губернатора региона Игоря Бабушкина на месте был создан оперативный штаб. По словам главы региона, для пострадавших жителей организовали 3 пункта временного размещения на базе трех школ, где жителей обеспечивают горячим питанием и водой.

Региональная прокуратура начала проверку по факту обрушения подъездов дома. На место также выехал прокурор области Сергей Фрост.

Также на данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела, уточнили в СУ СК РФ по Астраханской области. Следователи приступят к осмотру места происшествия после разбора завала.

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