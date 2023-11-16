Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после ЧП в Астрахани

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил незамедлительно возбудить уголовное дело из-за обрушения части дома в Астрахани. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Это поручение, по информации СК, было направлено руководителю следственного управления по Астраханской области Ибрагиму Могушкову.

Кроме того, по приказу Бастрыкина в Астрахань были отправлены следователи-криминалисты и судмедэксперты для помощи в выяснении всех обстоятельств инцидента.

"Ход расследования будет поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства", – отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, что в жилом доме обрушились перекрытия третьего и четвертого подъездов с пятого по первый этаж. Отмечается, что жители дома успели эвакуироваться.

По поручению губернатора региона Игоря Бабушкина на месте был создан оперативный штаб. По словам главы региона, для пострадавших жителей организовали 3 пункта временного размещения на базе трех школ, где жителей обеспечивают горячим питанием и водой. Губернатор уточнил, что один человек погиб в результате ЧП.

Региональная прокуратура начала проверку по факту обрушения подъездов дома. Следователи приступят к осмотру места происшествия после разбора завала.

Следователи начали осматривать квартиры в доме, где произошел взрыв, в Балашихе