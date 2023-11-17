В МЧС сообщили, что под завалами обрушившегося дома в Астрахани нет людей

Фото: МЧС России

Под завалами части обрушившегося жилого дома в Астрахани нет людей. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального главка МЧС.

В ведомстве уточнили, что, согласно списку учета жильцов, все проживающие в обрушившихся подъездах установлены, пропавших нет.

В данный момент идет разбор поврежденных строительных конструкций, добавили в МЧС.

Вечером 16 ноября В пятиэтажном доме на Вокзальной площади обрушились перекрытия третьего и четвертого подъездов с пятого по первый этаж. Жители дома успели эвакуироваться.

По поручению губернатора региона Игоря Бабушкина на месте был создан оперативный штаб. По словам главы региона, для пострадавших жителей организовали три пункта временного размещения на базе трех школ, где жителей обеспечивают горячим питанием и водой. Губернатор уточнил, что один человек погиб в результате ЧП.

Региональная прокуратура начала проверку по факту обрушения подъездов дома.

Кроме того, глава СК РФ поручил незамедлительно возбудить уголовное дело. Для выяснения всех обстоятельств Александр Бастрыкин отправил в Астрахань следователей-криминалистов и судмедэкспертов.

Позднее в связи с инцидентом в Астрахани был введен региональный режим ЧС. Бабушкин подчеркнул, что администрация предпринимает все необходимые меры, чтобы оперативно предоставить маневренный фонд для проживания всем нуждающимся жильцам обрушившегося дома.

МЧС РФ сообщило об обрушении мансарды офисного здания в подмосковном Щелкове