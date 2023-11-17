Региональный режим ЧС введен после обрушения части жилого дома в Астрахани

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Региональный режим ЧС ввели после обрушения двух подъездов пятиэтажного жилого дома в Астрахани. Об этом сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

"Уровень режима ЧС вынесен на региональный. У нас на региональном уровне приняты все нормативные документы об оказании финансовой поддержки людям, оказавшимся в сложной ситуации в рамках ЧС", – приводит его слова ТАСС.

Бабушкин подчеркнул, что администрация предпринимает все необходимые меры, чтобы оперативно предоставить маневренный фонд для проживания всем нуждающимся жильцам обрушившегося дома.

В жилом доме обрушились перекрытия третьего и четвертого подъездов с пятого по первый этаж. Отмечается, что жители дома успели эвакуироваться.

По поручению губернатора региона Игоря Бабушкина на месте был создан оперативный штаб. По словам главы региона, для пострадавших жителей организовали 3 пункта временного размещения на базе трех школ, где жителей обеспечивают горячим питанием и водой. Губернатор уточнил, что один человек погиб в результате ЧП.

Региональная прокуратура начала проверку по факту обрушения подъездов дома.

Кроме того, глава СК РФ поручил незамедлительно возбудить уголовное дело. Для выяснения всех обстоятельств Александр Бастрыкин отправил в Астрахань следователей-криминалистов и судмедэкспертов.