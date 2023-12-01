Взрыв бытового газа произошел в доме в Волгоградской области, один человек погиб

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Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в городе Волжском Волгоградской области, в результате в одной из квартир вспыхнул пожар. Об этом сообщается в телеграм-канале мэрии города.

В администрации Волжского добавили, что оперативные службы работают на территории происшествия.

Как уточнили РИА Новости со ссылкой на мэрию, жертвой взрыва на улице Пионерской, 28, стал один человек. В настоящее время спасателям регионального МЧС удалось ликвидировать возгорание в квартире. Устанавливается причина ЧП.

Ранее стало известно о пожаре в двухэтажном жилом доме Томска. В результате ЧП травмы получили шесть человек, их положили в больницу с отравлением угарным газом.

Кроме того, обгорела и обрушилась деревянная обрешетка крыши дома, выгорели квартиры на втором этаже и тамбур. Общая площадь возгорания составила 165 квадратных метров.

Два человека пострадали в результате взрыва газа в жилом доме под Волгоградом