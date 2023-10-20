20 октября, 16:22Происшествия
Семья отравилась угарным газом в подмосковном Чехове
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Семья из четырех человек отравилась угарным газом в подмосковном Чехове. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
По предварительным данным, утром 19 октября родители и двое детей 7 и 11 лет были доставлены в больницу с диагнозом "отравление угарным газом". Со слов отца, в арендованной квартире, где проживало семейство, недавно меняли газовую колонку.
Сейчас пострадавшим оказана медицинская помощь, их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Чеховская городская прокуратура проведет проверку, установит обстоятельства произошедшего и даст правовую оценку действиям лиц, которые меняли газовое оборудование.
Ранее сообщалось, что три человека погибли в результате отравления угарным газом в Саратовской области. Предварительно известно, что в печи была закрыта шиберная задвижка, из-за чего углекислый газ скапливался в помещении дома.
Региональная прокуратура устанавливает причины и обстоятельства случившегося.
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