Три человека погибли в результате отравления угарным газом в Саратовской области

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Саратовской области"

Женщина и двое мужчин погибли после отравления угарным газом в частном доме в Пугачевском районе в селе Давыдовка Саратовской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности правительства региона Юрий Юрин.

Региональное управление СК РФ отметило, что ведется проверка по факту смерти людей. По предварительным данным, в печи была закрыта шиберная задвижка, из-за чего углекислый газ скапливался в помещении дома.

Прокуратура области добавила, что причины и обстоятельства случившегося установят.

Ранее в шахте "Казахстанская", принадлежащей компании "АрселорМиттал Темиртау", загорелась конвейерная лента. На момент происшествия внутри находились 227 человек. 222 человек из них удалось эвакуировать. Пять человек погибли, 13 обратились за медицинской помощью, и 6 горняков были госпитализированы с отравлением угарным газом.

До этого СМИ сообщали, что 17 человек, в том числе четверо детей, отравились едой из суши-бара в Тамбове. Несовершеннолетних госпитализировали. Специалисты управления Роспотребнадзора по Тамбовской области начали эпидемиологическое расследование.

Роспотребнадзор приостановил работу бассейна в Сергиевом Посаде из-за отравления детей