В чувашском кафе, где отравились 15 человек, обнаружили следы сальмонеллы

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В образцах продуктов из кафе в городе Канаш в Чувашии, где отравились 15 человек, обнаружили сальмонеллу. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

"Проведенные исследования пищевых продуктов <...> подтвердили наличие в 20 взятых пробах бактерии рода сальмонелла", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время сотрудники ведомства продолжают проводить прокурорскую проверку.

О массовом отравлении в кафе "Сушистик" в Канаше стало известно 15 сентября. По последним данным, пострадали 15 человек, госпитализация потребовалась 14 из них, в том числе семи детям.

После случившегося работу заведения приостановили. Роспотребнадзор организовал эпидемиологическое расследование.

