СК возбудил дело по факту массового отравления в школе в Туве

Фото: телеграм-канал "Следком"

Следственный комитет возбудил уголовное дело после массового отравления в школе в Кызыле. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"В Республике Тыва по факту пищевого отравления учащихся и работника школы возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей", – сказано в сообщении.

По информации следствия, во вторник, 12 сентября, в больницу поступило 14 звонков. Обратившиеся накануне в обеденное время принимали пищу в школе № 18 Кызыла. Тогда пять несовершеннолетних учеников и один работник учреждения были госпитализированы с признаками острой кишечной инфекции.

По предварительным данным, состояние одного учащегося оценивается как тяжелое, остальных – средней степени тяжести. Пациентам оказывают необходимую медицинскую помощь.

Отмечается, что сейчас по уголовному делу проведен осмотр места инцидента, изъяты документы, которые касаются организации питания в школе и соблюдения работниками санитарно-эпидемиологических требований. Помимо этого, собраны образцы пищевых продуктов и питьевой воды для направления на химическое, микробиологическое и другие виды исследований. Следователи продолжают проводить необходимые следственные действия, направленные на установление всех фактических обстоятельств случившегося.

По предварительным данным прокуратуры Тувы, между школой № 18 и индивидуальным предпринимателем заключен договор по организации горячего питания обучающихся. В настоящее время проводится проверка, в ходе которой будет оценена деятельность уполномоченных органов и ответственных лиц по соблюдению санитарных требований.

Между тем число госпитализированных после отравления в школе Тувы выросло до семи. Об этом региональный Минздрав написал в своем телеграм-канале.

Уточняется, что среди них – шестеро детей и один взрослый. Один ребенок поступил в медучреждение в среду, 13 сентября. Пострадавшие находятся в стационарном отделении Республиканской инфекционной больницы, их состояние стабильное.

В ведомстве добавили, что всего на амбулаторном лечении находятся 28 детей и двое взрослых. Их осмотрели врачи-педиатры, ухудшений состояния не отмечено, динамика положительная.

Ранее сообщалось, что в школе Кызыла 45 человек пожаловались на острую кишечную инфекцию. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после отравления школьников.

До этого Роспотребнадзор сообщил о выявлении вспышки острой кишечной инфекции в школе в Кировском районе Санкт-Петербурга. По данным 7 сентября, от отравления пострадали 17 человек, из них три ребенка попали в реанимацию. Затем число пострадавших от отравления увеличилось до 56.

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