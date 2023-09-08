Число отравившихся в школе в Санкт-Петербурге выросло до 56

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Число пострадавших от отравления в ГБОУ СОШ № 608 имени Героя Советского Союза Зины Портновой в Санкт-Петербурге увеличилось до 56. Об этом рассказали в пресс-службе городского управления Роспотребнадзора в своем телеграм-канале.

По информации пресс-службы, в инфекционной больнице в отделе эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии сейчас лежат 25 человек, включая 22 учеников школы.

Как сообщает Роспотребнадзор, у 13 заболевших школьников диагностировали сальмонеллу.

В связи с этим учебный процесс в образовательном учреждении приостановили. Также отмечается, что в школе ведомство обнаружило огромное количество нарушений санитарно-эпидемиологических норм, синантропных насекомых и нарушений требований по хранению продуктов.

Сотрудники АО "Комбинат питания "Кировский", которые изготавливали пищевую продукцию и были допущены до работы без информации о медосмотрах, были отстранены от работы по решению Роспотребнадзора.

Днем 7 сентября Роспотребнадзор сообщил о выявлении вспышки острой кишечной инфекции в школе в Кировском районе Санкт-Петербурга. На тот момент от отравления пострадали 17 человек, из них три ребенка попали в реанимацию.

В ведомстве добавили, что в учебном заведении проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, в которые входят обследование сотрудников школы и организатора питания (АО "Комбинат питания "Кировский"), а также контактных учащихся.

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