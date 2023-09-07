Число отравившихся детей в школе в Санкт-Петербурга выросло до 23 – СМИ

Фото: depositphotos/VladimirNenezic

Число детей, отравившихся в столовой в петербургской школе № 608 выросло до 23 человек. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник.

Собеседник отметил, что все школьники продолжают находиться в стационарах Санкт-Петербурга.

Днем 7 сентября Роспотребнадзор сообщил о выявлении вспышки острой кишечной инфекции в школе в Кировском районе Санкт-Петербурга. На тот момент от отравления пострадали 17 человек, из них три ребенка попали в реанимацию.

В ведомстве добавили, что в учебном заведении проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, в которые входят обследование сотрудников школы и организатора питания (АО "Комбинат питания "Кировский"), а также контактных учащихся.

В начале июля 7 человек отравились в спортивной школе "Тея" в Хакасии. Региональный Следственный комитет РФ организовал проверку по факту произошедшего.

В середине июля Роспотребнадзор выявил кишечную палочку в столовой спортшколы. После этого помещения были продезинфицированы, а руководству школы предписали усилить контроль за этим мероприятием.



Четырех человек арестовали по делу о массовом отравлении шаурмой в Москве