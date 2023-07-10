Кишечную палочку выявили в спортшколе в Хакасии, где отравились семь человек

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Роспотребнадзор выявил кишечную палочку в столовой спортшколы "Тея" в Хакасии, где отравились семь человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

"Предварительно установлено, что заболевание связанно с употреблением пищевой продукции в столовой спортшколы. Распространению инфекции способствовали нарушения санитарно-гигиенического и технологического режима", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на оборудовании и кухонной утвари специалисты обнаружили бактерии группы кишечной палочки. В связи с этим была организована дезинфекция помещений учреждения. Руководству школы предписано усилить контроль за этим мероприятием.

В настоящее время состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное. Все они уже вернулись в места проживания в связи с завершением спортивных сборов. В отношении виновных в отравлении будут приняты административные меры.

О заражении семи человек острой кишечной инфекцией в спортивной школе "Тея" стало известно 7 июля. Случаи отравлении были зафиксированы как среди детей, так и среди тренеров. По факту случившегося проверку организовало управление СК РФ по Хакасии.

