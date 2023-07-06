СК начал проверку после 25 случаев отравления шаурмой в кафе Магнитогорска

Фото: телеграм-канал "74.RU| Новости Челябинска"

Следственное управление Следственного комитета (СУ СК) России по Челябинской области организовало проверку после 25 случаев отравления шаурмой в кафе в Магнитогорске. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ранее стало известно, что среди отравившихся шаурмой в региональном заведении общественного питания оказались 23 взрослых и два ребенка. Все пациенты сейчас находятся под наблюдением медиков.

"В настоящее время проводятся необходимые проверочные действия. Работа кафе временно приостановлена контролирующими органами", – говорится в сообщении СК.

Ход и результаты проверки взяты на контроль руководителем следственного управления.

Как ранее сообщал региональный Роспотребнадзор, речь идет о кафе "Хорошее место". В процессе проверки специалисты выявили многочисленные нарушения в заведении. У пострадавших диагностировали кишечную инфекцию.



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