12 детей с симптомами отравления госпитализировали из лагеря "Магистраль" в Кузбассе

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12 детей госпитализировали в результате отравления в детском оздоровительном лагере "Магистраль" в Кузбассе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Западно-Сибирской железной дороги.

"В связи с выявлением случаев ухудшения самочувствия детей приостановлена работа оздоровительного лагеря "Магистраль" в городе Салаире Кемеровской области. К 30 июня 12 детей из числа отдыхающих в лагере были госпитализированы в медицинское учреждение с подозрением на инфекционное заболевание", – уточнили в пресс-службе.

Детский оздоровительный лагерь "Магистраль" находится в городе Салаире Кемеровской области. Его открыли в 2002 году, на данный момент лагерь принадлежит Западно-Сибирской железной дороге.

Ранее в лагере "Белые горы", расположенном в Бурейском районе Амурской области, с жалобами на симптомы отравления к медикам обратились 70 детей. Роспотребнадзор выяснил, что причиной отравления детей стала норовирусная инфекция.

Источником инфекции стали трое сотрудников пищеблока. Они скрывали признаки инфекции и занимались приготовлением пищи.

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