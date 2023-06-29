Роспотребнадзор выяснил, что причиной отравления в лагере "Белые горы" стал норовирус

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Специалисты Роспотребнадзора определили, что причиной отравления в амурском лагере "Белые горы" стала норовирусная инфекция. Об этом сообщается в пресс-службе ведомства.

"Специалистами Роспотребнадзора в кратчайшие сроки установлен возбудитель, вызвавший случаи заболеваемости острой кишечной инфекцией в лагере "Белые горы" в Амурской области. Причиной вспышки заболеваемости стал норовирус", – уточнили в ведомстве.

По данным Роспотребнадзора, дети заболели из-за троих сотрудников пищеблока, которые скрывали признаки инфекции и занимались приготовлением пищи. Кроме того, в пищевом блоке не соблюдались санитарные правила.

Деятельность лагеря была приостановлена, ведется следствие. Дети покидают лагерь. 10 воспитанников госпитализировали, еще 76 детей переносят инфекцию в легкой форме.

Ранее сообщалось об отравлении 70 детей, отдыхающих в детском лагере "Белые горы" в Бурейском районе Амурской области. Дети пожаловались на боли в животе и рвоту. Всего в лагере отдыхают 273 несовершеннолетних.

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