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10:17

Происшествия

Число госпитализированных курсантов Уральского юридического института выросло до 50

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

Число попавших в больницу с отравлением курсантов Уральского юридического института в Екатеринбурге выросло до 50. Об их состоянии рассказали в Минздраве Свердловской области.

"На утро 26 июня в стационаре на лечении находятся 50 человек. Состояние большинства из них врачи оценивают как близкое к удовлетворительному. Продолжается лечебный процесс в рамках клинических рекомендаций", – передает ТАСС сообщение ведомства.

25 июня стало известно, что 36 курсантов Уральского юридического института были доставлены в больницу из-за отравления. Как отметили в прокуратуре региона, ведомство проводит проверку из-за обращения учащихся за медицинской помощью из-за наличия симптомов кишечной инфекции.

До этого 30 детей из лагеря "Зеркальный" в Псковской области оказались в больнице с признаками кишечной инфекции. По словам председателя областного комитета по здравоохранению Марины Гаращенко, состояние детей находится в легкой степени тяжести.

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