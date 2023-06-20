Количество погибших от отравления сидром в Самарской области выросло до 12

Фото: телеграм-канал "112"

Число погибших от отравления суррогатным сидром в Самарской области выросло до 12, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава региона.

По данным министерства, один пациент пребывает под наблюдением врачей, ему оказывается необходимая помощь. Его состояние оценивается как тяжелое.

"14 пациентов выписаны с выздоровлением. 12 человек погибли", – говорится в сообщении.

Первые случаи отравления суррогатным сидром марки "Мистер Сидр" зафиксировали 5 июня. Их выявили в Самарской, Ульяновской, Курганской, Нижегородской областях, а также в Удмуртии и Чувашии.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Обвинения по этому делу были выдвинуты предпринимателю из Самары, он являлся владельцем производства напитка марки "Мистер Сидр".

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