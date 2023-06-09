Фото: телеграм-канал "Следком"

Число погибших от отравления сидром в Самарской области выросло до 10. В министерстве здравоохранения региона представили актуальные данные о пострадавших в результате употребления слабоалкогольного напитка.

"В настоящее время на лечении находятся 14 пациентов. Состояние трех пациентов – тяжелое, 11 человек находятся в состоянии средней степени тяжести. Три человека выписаны с выздоровлением. 10 человек погибли", – передает ТАСС сообщение ведомства.

Ранее Октябрьский районный суд Самары арестовал полицейского Ивана Гребенкина, которого обвиняют в хищении метилового спирта со склада МВД РФ, из него производился суррогатный сидр.

До этого суд арестовал на два месяца Дмитрия Егорова, который также является одним из обвиняемых в хищении метилового спирта в Самарской области.

Случаи массового отравления суррогатным сидром марки "Мистер Сидр" были выявлены в Нижегородской, Курганской, Самарской, Ульяновской областях, а также в Удмуртии и Чувашии.

СК завел уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Обвинение по делу о массовом отравлении сидром в России были предъявлены индивидуальному предпринимателю Анару Гусейнову 6 июня.



Число отравившихся суррогатным сидром в РФ выросло до 101