Роспотребнадзор изъял из оборота более 70 тысяч литров напитка марки "Мистер Сидр"

Фото: Следственный комитет Российской Федерации по Самарской области

Специалисты Роспотребнадзора изъяли из оборота более 70 тысяч литров алкогольного напитка "Мистер Сидр" по всей территории РФ после массового отравления граждан. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"По состоянию на 18:00 8 июня специалистами территориальных органов Роспотребнадзора совместно с сотрудниками Росалкогольрегулирования изъято 71,4 тысячи литров потенциально опасного пивного напитка "Мистер Сидр", произведенного на территории Самарской области", – заявили в ведомстве.

Случаи массового отравления сидром марки "Мистер Сидр" были выявлены в Нижегородской, Курганской, Самарской, Ульяновской областях, а также в Удмуртии и Чувашии.

От отравления суррогатным сидром пострадали 97 человек, 31 из них скончался. В Минздраве РФ отметили, что ведомство продолжает осуществлять мониторинг за состоянием пострадавших.

Следственный комитет РФ завел уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Позже стало известно, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил объединить уголовные дела по факту отравления сидром в российских субъектах в одно производство.

Обвинение по делу о массовом отравлении сидром в РФ были предъявлены самарскому предпринимателю. Он является владельцем бизнеса по производству алкогольной продукции марки "Мистер Сидр".



Роспотребнадзор проверил более 400 торговых точек, где могли продавать суррогатный сидр