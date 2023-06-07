Первый случай отравления сидром выявили в Курганской области

Фото: телеграм-канал "МВД МЕДИА"

Первый случай отравления самарским сидром выявили в Курганской области, пострадавшая госпитализирована. Об этом сообщается в телеграм-канале следственного управления СК РФ по региону.

"По данным следствия, 4 июня 2023 года жительница города Шумихи была госпитализирована в медицинское учреждение с признаками отравления неустановленным веществом. Установлено, что накануне пострадавшая употребила спиртосодержащий напиток, поставленный в магазин с предприятия, расположенного в другом регионе", – говорится в сообщении.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью". В рамках следствия из продажи было изъято свыше 17 тысяч литров алкогольного напитка.

Пострадавшие от отравления сидром марки "Мистер Сидр" были обнаружены уже в Нижегородской, Самарской, Пензенской, Ульяновской областях. Также случаи выявили в Удмуртии и Чувашии.

Например, в Ульяновской области от этого пострадали 62 человека, 20 из которых умерли. В Самарской области госпитализация потребовалась 16 пациентам, трое их них находятся в тяжелом состоянии. Еще девять человек погибли.

В связи с массовым характером отравлений Следственный комитет РФ завел уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил объединить уголовные дела в российских субъектах в одном производстве.

6 июня следствие предъявило обвинение предпринимателю из Самарской области, который был задержан в Ульяновске по этому делу.

Роспотребнадзор изъял из оборота 37,6 тысячи литров потенциально опасных напитков "Мистер Сидр". Больше всего продукции этой марки нашли в Курганской области, а также в республиках Удмуртия и Крым.

В России из оборота изъяли 37,6 тысячи литров "Мистера Сидра"