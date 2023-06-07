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Число госпитализированных с отравлением сидром в Самарской области увеличилось до 16
Фото: МВД МЕДИА
Количество госпитализированных с отравлением сидром в Самарской области увеличилось до 16. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный Минздрав.
По данным ведомства, трое из них находятся в тяжелом состоянии.
"В медучреждениях Самарской области проходят лечение 16 пациентов, из них три пациента – в тяжелом состоянии, 13 человек – в состоянии средней степени тяжести. Всем оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме. Еще девять человек погибли", – говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что число случаев отравления сидром в Ульяновской области выросло до 62. 20 человек скончались.
Случаи отравления сидром марки "Мистер сидр" зафиксировали уже в Нижегородской, Самарской, Пензенской, Ульяновской областях, а также в Удмуртии и Чувашии.
Следственный комитет РФ завел уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил объединить уголовные дела в российских субъектах в одном производстве.
Накануне правоохранители предъявили обвинение самарскому бизнесмену, который был арестован в Ульяновске по этому делу.
Роспотребнадзор изъял из оборота 37,6 тысячи литров потенциально опасных напитков "Мистер Сидр". Больше всего продукции этой марки конфисковали в Курганской области, а также в республиках Удмуртия и Крым.
В России из оборота изъяли 37,6 тысячи литров "Мистера Сидра"
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