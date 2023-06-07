Число госпитализированных с отравлением сидром в Самарской области увеличилось до 16

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Количество госпитализированных с отравлением сидром в Самарской области увеличилось до 16. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный Минздрав.

По данным ведомства, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

"В медучреждениях Самарской области проходят лечение 16 пациентов, из них три пациента – в тяжелом состоянии, 13 человек – в состоянии средней степени тяжести. Всем оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме. Еще девять человек погибли", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что число случаев отравления сидром в Ульяновской области выросло до 62. 20 человек скончались.

Случаи отравления сидром марки "Мистер сидр" зафиксировали уже в Нижегородской, Самарской, Пензенской, Ульяновской областях, а также в Удмуртии и Чувашии.

Следственный комитет РФ завел уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил объединить уголовные дела в российских субъектах в одном производстве.

Накануне правоохранители предъявили обвинение самарскому бизнесмену, который был арестован в Ульяновске по этому делу.

Роспотребнадзор изъял из оборота 37,6 тысячи литров потенциально опасных напитков "Мистер Сидр". Больше всего продукции этой марки конфисковали в Курганской области, а также в республиках Удмуртия и Крым.

В России из оборота изъяли 37,6 тысячи литров "Мистера Сидра"