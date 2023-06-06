Подозреваемый по делу о массовом отравлении сидром в РФ не признал вину

Фото: телеграм0канал "Следком"

Предприниматель, который подозревается в производстве суррогатного сидра, не признал вину во время заседания в Ленинском районном суде Ульяновска. Об этом сообщает ТАСС.

"Нет", – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос судьи.

Ранее следствие попросило суд избрать предпринимателю меру пресечения в виде заключения под стражу.

Сотрудники Следственного комитета РФ по Ульяновской области задержали мужчину 5 июня. Его подозревают в причастности к массовому отравлению сидром в регионе.

В этот же день СК завел уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.

По последним данным, после употребления сидра марки "Мистер Сидр" в Ульяновской области погибли 20 человек.

Случаи отравления напитком также были выявлены в Самарской области, там погибли 7 человек, 16 граждан находятся под наблюдением медиков. В Нижегородской области погибли два человека. В Удмуртии скончался молодой человек, еще одна пострадавшая находится в больнице.

В Пензенской области отравились три человека. Также первый случай отравления сидром был выявлен в Чувашии.

Роспотребнадзор и отделения ведомства в субъектах РФ начали изучать пробы сидра на наличие опасных веществ в его составе. Тестирования партий сидра в Ульяновской области уже показали наличие в его составе опасных для жизни потребителей примесей метанола и этилбутирата.

На время расследования ведомство настоятельно рекомендует не употреблять алкогольные напитки марки "Мистер Сидр". В случае обнаружения продукции в магазинах Москвы и Подмосковья следует немедленно сообщить об этом по телефонам +7 (495) 687-40-41 и +7 (800) 100-50-14.



В магазинах столицы не нашли продукцию "Мистер Сидр"