Два человека погибли в Нижегородской области после отравления сидром

Фото: ТАСС/Следственный комитет РФ

В Нижегородской области зарегистрировали шесть случаев отравления сидром марки "Мистер сидр", два из которых стали летальными. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального управления Роспотребнадзора.

"Должностными лицами Управления незамедлительно начато санитарно-эпидемиологическое расследование с целью установления причин произошедшего. Принимаются меры по выявлению и изъятию продукции из оборота", – говорится в сообщении.

В ведомстве настоятельно рекомендовали воздержаться от употребления напитка данной торговой марки, а в случае его обнаружения в магазинах незамедлительно сообщать о находках.

О массовых случаях отравления сидром марки "Мистер сидр" в разных регионах России стало известно накануне. Первые пострадали жители Ульяновской области. Там продукцию марки реализовали в магазинах "Территория пива", куда ее завозили из Красноглинского района Самарской области.

Согласно последним данным, отравление после употребления напитка в Ульяновской области диагностировали у 51 человека, 18 из них погибли. Еще две женщины не выжили после отравления в Самарской области.

После произошедшего в Нижегородской области установили местонахождение склада с алкогольной продукцией марки "Мистер сидр". Обнаруженную партию напитков изъяли.

По факту произошедшего в регионах возбудили уголовные дела. Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил передать дела о расследовании случаев отравления в центральный аппарат ведомства для всестороннего и объективного изучения.



В Нижегородской области зафиксировали первые смерти от отравления