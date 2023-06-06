Число умерших от отравления сидром в Ульяновской области выросло до 18

Фото: ТАСС/Следственный комитет РФ

Количество умерших от отравления суррогатным сидром в Ульяновской области выросло до 18. Об этом сообщается на сайте Минздрава региона.

"С 4 по 6 июня в регионе выявлен 51 случай отравления алкогольсодержащим напитком. Отравление проходит в тяжелой форме, врачи борются за жизнь каждого пациента. В 18 случаях отравление привело к летальному исходу", – говорится в сообщении.

Также стало известно, что в Самарской области число пострадавших от отравления этим напитком увеличилось до 14.

Первые случаи отравления сидром зафиксировали в понедельник, 5 июня. Жители Ульяновской области купили алкогольный напиток в магазинах "Территория пива". Продукцию завозили в регион из Красноглинского района Самарской области. На данный момент там организовали проверки.

Помимо Ульяновской, случаи отравления выявили в Самарской области. Там погибли две женщины. Кроме того, молодой человек и женщина были госпитализированы в Удмуртии.

Еще несколько случаев смерти от отравления были зафиксированы в Нижегородской области. СК РФ возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Во время следственных мероприятий правоохранители задержали индивидуального предпринимателя. По предварительным данным, он связан с этим инцидентом.

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