Две женщины скончались после отравления сидром в Самарской области

Фото: телеграм-канал "Следком"

Две женщины скончались после отравления сидром в Новокуйбышевске Самарской области. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального управления Следственного комитета РФ.

"По версии следствия, накануне они употребляли спиртосодержащий напиток сидр, приобретенный в магазине Новокуйбышевска и поставляемый с предприятия, расположенного в Красноглинском районе Самары", – говорится в сообщении ведомства.

По факту произошедшего региональное управление СК возбудило уголовное дело по части 3 статьи 238. На предприятии в Красноглинском районе Самары проводятся проверки. В рамках расследования дела будет назначен ряд судебных экспертиз.

После случае смертельного отравления россиян власти Самарской области и регионального управления МВД РФ попросили жителей сообщать о местах продажи сидра указанной марки по телефону +7 846 278-22-22. Помимо этого, местные власти категорически рекомендовали отказаться от употребления напитка торговой марки.

Следственный комитет России ранее возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц, после гибели восьми человек от отравления сидром в Ульяновской области. Все они, как выяснилось позже, употребили алкогольный напиток марки "Мистер сидр".

Порядка 14 случаев отправления алкогольным напитком выявили в Дмитровграде. Роспотребнадзор на фоне произошедшего рекомендовал отказаться от употребления напитка.

К настоящему времени сотрудники Следственного комитета РФ задержали подозреваемого в продаже сидра. Им оказался индивидуальный предприниматель из Самарской области. Сейчас с ним проводят следственные действия.



В Димитровграде 14 человек отравились яблочным сидром