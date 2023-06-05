Роспотребнадзор выявил 14 случаев отравления сидром в Димитровграде

Фото: телеграм-канал "Следком"

Роспотребнадзор выявил 14 случаев отравления алкоголем в Димитровграде, 8 из них – с летальным исходом. Ведомство приняло решение изъять спиртную продукцию после этого, передает "Интерфакс".

Роспотребнадзор начал расследование, в настоящее время принимаются все соответствующие меры. Ведомство на этом фоне рекомендовало не употреблять алкоголь бренда "Мистер Сидр", который производится в Самарской области. Пострадавшие покупали эту марку в сетевых магазинах "Территория пива" в Ульяновской области.

"Роспотребнадзор призывает не употреблять в пищу продукцию указанной марки до окончания расследования. В настоящий момент проводится заседание санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве региона", – говорится в сообщении.

В понедельник, 5 июня, в Следственном комитете заявили, что шесть человек скончались от отравления в Ульяновской области. С 3 по 4 июня несколько жителей Димитровграда были госпитализированы с подобным диагнозом. Правоохранители завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.

Уже позже местные власти заявили, что отравились из-за употребления яблочного сидра 11 человек, пять из которых умерли в больнице, еще один – дома. Горожанам, которые приобрели данный напиток, рекомендовали не пить его и отнести в правоохранительные органы.