Восемь детей отравились в Хакасии после обеда в школьной столовой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Абакане восемь детей обратились к врачу после обеда в школьной столовой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации города.

"В школе № 20 были выявлены ребятишки, которые плохо себя почувствовали. <...> Практически все дети, кроме одного ученика, питались в школьной столовой. Это ученики четырех пятых и двух шестых классов", – приводятся в сообщении слова заммэра Абакана Татьяны Карташовой.

Как добавила вице-мэр, после появления симптомов отравления детей осмотрел школьный медработник, а затем их отпустили домой.

По факту случившегося управление Роспотребнадзора по Республики Хакасия организовало проверку. До взятия проб и получения результатов, столовую, где предположительно отравились дети, закрыли.

В начале июля восемь детей отравились в частном детском саду в столичном районе Хорошево-Мневники. Всем им потребовалась медицинская помощь. 5 сентября в Москве задержали гендиректора и повара учреждения. В ближайшее время им планируется предъявить обвиенние.

