Более 20 детей госпитализированы из лагеря во Владивостоке с симптомами отравления

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Из лагеря "Юнга" во Владивостоке были госпитализированы 24 ребенка с симптомами пищевого отравления. Об этом со ссылкой на прокуратуру Приморья сообщает "Интерфакс".

По данным надзорного ведомства, всего в лагере отдыхал 261 ребенок. На место выехали специалисты Роспотребнадзора. Обработаны помещения пищеблока и отобраны смывы и пробы.

Организована доследственная проверка. Прокуратуре предстоит дать оценку исполнению требований законодательства в сфере обеспечения безопасности и защиты прав несовершеннолетних при организации отдыха детей.

Ранее сообщалось, что 10 человек, в том числе один ребенок, попали в больницу с признаками отравления в Сосновском районе Нижегородской области. По данным местного Минздрава, отравившиеся люди употребляли в пищу грибы "зонтики", которые относятся к пластинчатым грибам.

До этого в Краснодарском крае с острой кишечной инфекцией госпитализировали 16 детей, ехавших в поезде из Череповца в Адлер.