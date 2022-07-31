Прокуратура проверит информацию об отравлении 35 детей в лагере в Приморье

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Прокуратура Приморского края начала проверку информации об отравлении 35 детей в оздоровительном лагере, сообщает пресс-служба ведомства.
Как уточнили в прокуратуре, инцидент произошел в детском оздоровительном лагере "Юность", расположенном на берегу бухты Муравьиной в Уссурийском заливе.
Ранее сообщалось, что 16 детей, ехавших в поезде из Череповца в Адлер, госпитализировали с острой кишечной инфекцией в Краснодарском крае. По данным Северо-Западной транспортной прокуратуры, инфекцию зафиксировали 18 июля при следовании поезда с организованной группой из 260 детей. Тех, кто не пострадал, отправили к месту назначения на автобусах.
До этого сообщалось, что трое несовершеннолетних и 12 взрослых жителей города Рассказово Тамбовской области были госпитализированы с признаками пищевого отравления после празднования выпускного вечера. Мероприятие проходило в одном из городских кафе.
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