16 детей, ехавших в поезде в Адлер, госпитализировали с острой кишечной инфекцией

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

16 детей, ехавших в поезде из Череповца в Адлер, госпитализировали с острой кишечной инфекцией в Краснодарском крае. Об этом сообщает RT со ссылкой на Северо-Западную транспортную прокуратуру.

По данным ведомства, инфекцию зафиксировали 18 июля при следовании поезда с организованной группой из 260 детей. Тех, кто не пострадал, отправили к месту назначения на автобусах.

По факту произошедшего проверку организовали Вологодская и Южная транспортные прокуратуры.

Ранее сообщалось, что трое несовершеннолетних и 12 взрослых жителей города Рассказово Тамбовской области были госпитализированы с признаками пищевого отравления после празднования выпускного вечера. Мероприятие проходило в одном из городских кафе.

