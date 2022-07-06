Детский омбудсмен Москвы взяла на контроль ситуацию с отравлением детей в частном детсаду

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская взяла на контроль ситуацию с детьми, госпитализированными после отравления в частном детском саду, сообщает РИА Новости.

Она рассказала, что двое детей ждут результатов анализов и готовятся к выписке. Остальные уже дома.

Накануне следователи возбудили уголовное дело после отравления восьми детей в частном детском саду в Москве.

В настоящий момент Хорошевская межрайонная прокуратура проводит проверку по факту инцидента. В том числе анализируется, как в учреждении оказывались услуги питания.