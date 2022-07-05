Восемь детей госпитализировали с отравлением из частного детсада в Москве

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

Проверка была инициирована после госпитализации восьми детей из частного детского сада в одном из районов Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

"Хорошевская межрайонная прокуратура проводит проверку в связи с госпитализацией из частной дошкольной образовательной организации, расположенной на улице 3-я Хорошевская, восьмерых несовершеннолетних детей с симптомами отравления", – указали в ведомстве.

На месте происшествия работает хорошевский межрайонный прокурор Татьяна Анищенко.

По результатам проверки будет решаться вопрос об уголовном преследовании виновных лиц по статье 238 Уголовного кодекса РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни или здоровья потребителей").

Ранее стало известно, что Измайловская межрайонная прокуратура контролирует проверку по факту падения трехлетнего ребенка из окна седьмого этажа жилого дома на 8-й улице Соколиной Горы. Ведомство устанавливает обстоятельства трагедии.