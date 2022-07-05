Суд в Тамбовской области приостановил деятельность кафе, в котором отравились выпускники

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Суд в Тамбовской области на 30 суток приостановил работу кафе "Семейный очаг" в городе Рассказово, где произошло массовое отравление выпускников и их родителей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

"Рассказовский районный суд приостановил деятельность кафе на 30 суток", – заявили в надзорном ведомстве.

30 июня в интернете появилась информация о массовом обращении в больницу в городе Рассказово местных жителей с признаками острой кишечной инфекции. Всего с признаками пищевого отравления были госпитализированы трое несовершеннолетних и 12 взрослых

СК установил, что заболевшие являются выпускниками СОШ № 4 и их родителями, которые накануне праздновали выпускной вечер в одном из городских кафе. В связи с произошедшим следственными органами СУ СК России по Тамбовской области начата проверка.

Позже число доставленных в больницу после отравления выросло до 39 человек.