Число госпитализированных с отравлением на выпускном под Тамбовом выросло до 39

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Число доставленных в больницу после отравления на выпускном в кафе под Тамбовом выросло до 39 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Выпускники СОШ № 4 города Рассказово отмечали праздник в кафе "Семейный очаг". Позднее у гостей мероприятия появились признаки отравления. По данным правоохранителей, 1 июля в медучреждении были доставлены 15 человек. Однако в настоящее время количество госпитализированных увеличилось до 39.

Роспотребнадзор организовал проверку по данному факту. Также 5 июля на заседании суда будет рассмотрен протокол ведомства о временном запрете работы кафе, где отравились выпускники.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту массового пищевого отравления в Тольятти. По данным следствия, с 3 по 5 июня за медицинской помощью обратились 38 человек.

Врачи диагностировали у всех пациентов признаки пищевого отравления. Было установлено, что все пострадавшие являлись клиентами одной из точек питания, которая находится в Центральном районе Тольятти.

