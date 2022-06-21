В Якутии госпитализированы 13 детей и один взрослый после пищевого отравления

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Организована проверка после обращения 14 человек в медучреждение Верхневилюйского района с признаками пищевого отравления, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

Как уточняется, состояние всех обратившихся оценивается как удовлетворительное. Причины отравления уточняются.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту массового пищевого отравления в Тольятти. По данным следствия, с 3 по 5 июня за медицинской помощью обратились 38 человек. Врачи диагностировали у всех пациентов признаки пищевого отравления. Было установлено, что все пострадавшие являлись клиентами одной из точек питания, которая находится в Центральном районе Тольятти.

До этого сообщалось, что уголовное дело возбудили по факту массового отравления учащихся Самарского кадетского корпуса МВД РФ. Дело было возбуждено после проверки пищевого блока, обеденного зала, склада продуктов и общежития.

Около 30 учащихся были госпитализированы с отравлением. Позднее учебное заведение сообщило, что после приема пищи, на котором были порядка 300 воспитанников, 42 кадета почувствовали себя плохо. Из них 28 человек были доставлены в медучреждение и 14 – в медсанчасти по обслуживанию кадетского корпуса.

