Уголовное дело возбудили после отравления самарских кадет

23 мая, 19:53
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Уголовное дело возбуждено по факту массового отравления учащихся Самарского кадетского корпуса МВД РФ, сообщает СУ СК по региону.
"По факту госпитализации учащихся Самарского кадетского корпуса МВД России возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей")", – отмечается в сообщении.
По данным прокуратуры по региону, дело было возбуждено после проверки пищевого блока, обеденного зала, склада продуктов и общежития. По результатам исследований, которые проведут в лаборатории, будет решен вопрос о возбуждении административных дел.
21 мая около 30 учащихся были госпитализированы с отравлением. Позднее учебное заведение сообщило, что после приема пищи, на котором были порядка 300 воспитанников, 42 кадета почувствовали себя плохо. Из них 28 человек были доставлены в медучреждение и 14 – в медсанчасти по обслуживанию кадетского корпуса.
По информации Следственного управления СК РФ по Самарской области, на данный момент 44 подростка находятся под наблюдением врачей, им оказывается соответствующая помощь.
Ранее массовое отравление произошло в школе-интернате "Тувинский кадетский корпус". В результате были госпитализированы 103 воспитанника. После инцидента на территории интерната был введен карантин.
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