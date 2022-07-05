Ребенок выпал из окна многоэтажного дома на востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Трехлетний ребенок выпал из окна седьмого этажа жилого дома на 8-й улице Соколиной Горы. Девочка скончалась, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

На месте происшествия находится исполняющий обязанности заместителя Измайловского межрайонного прокурора Павел Трякин. Прокуратура контролирует установление причин случившегося.

"Результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, контролируются прокуратурой", – говорится в сообщении ведомства.

Ранее Следственный комитет организовал проверку по факту смерти ребенка в результате падения в канализационный люк в Одинцове. Мальчик гулял вместе со своей семьей рядом с домом, где проживал. В момент, когда родители потеряли ребенка из вида, тот подошел к незакрепленному канализационному люку, наступил на него и провалился в колодец.

