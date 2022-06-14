Детский омбудсмен рассказала о состоянии выброшенного из окна в Челябинске мальчика

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Врачи борются за жизнь ребенка, которого мать выбросила из окна шестого этажа в Челябинске. Об этом в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" рассказала уполномоченный по правам ребенка в регионе Евгения Майорова.

"Сегодня ребенок получает все необходимое, все, что требуется, за счет региональных больниц, при необходимости. Сейчас врачи борются за жизнь. Нам сейчас самое главное, чтобы ребенок поправился. Дальше уже будет, конечно, оказываться психологическая помощь, социальная – все, что нужно", – пояснила Майорова.

Она добавила, что компетентные органы устанавливают причины произошедшего. Так, СК предстоит изучить ситуацию в семье и окружении. Вместе с тем аппарат детского омбудсмена контролирует ход дела.

"Мы понимаем, что задача всех субъектов профилактики – не допускать подобных ситуаций, значит, нужно максимально изучить причины, которые этому способствовали. Семья в поле зрения не попадала. Что произошло? Можно только догадываться", – сообщила Майорова.

Ранее появилась информация, что 37-летняя заведующая детским садом в Челябинске выбросила из окна шестого этажа двоих своих детей и покончила с собой. Двухлетний мальчик погиб, а его 11-летний брат был госпитализирован с черепно-мозговой травмой и переломом таза.

Известно, что супруг женщины ранее был судим по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

