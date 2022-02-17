Суд арестовал москвичку, выбросившую новорожденного с четвертого этажа

16:13
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Суд отправил под стражу женщину, которая выбросила новорожденного сына из окна четвертого этажа на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает столичная прокуратура в своем телеграм-канале.
"С учетом позиции государственного обвинителя Люблинской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении 30-летней женщины <...> меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 15 апреля 2022 года", – говорится в публикации.
Москвичку обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и статьей 106 УК РФ ("Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка"). Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.
Инцидент произошел вечером 14 февраля на Ставропольской улице в Москве. Мать после домашних родов поместила ребенка в пакет и выбросила из окна четвертого этажа. Младенцу удалось выжить после падения.
"Московский патруль": москвичка выбросила новорожденного с четвертого этажа
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