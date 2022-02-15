Детский омбудсмен Москвы рассказала о состоянии выброшенного из окна младенца

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская рассказала, что жизни ребенка, которого мать выбросила из окна, ничего не угрожает.

Она отметила, что взяла ситуацию под личный контроль.

"В настоящее время совместно с правоохранительными органами и следствием разбираемся в причинах произошедшего. <...> Ему (младенцу. – Прим. ред.) уже была оказана квалифицированная помощь врачами Морозовской детской клинической больницы", – рассказала Ярославская РИА Новости.

По ее словам, личность матери младенца установлена. Женщине оказывают помощь медики, после чего следователи приступят к проведению необходимых следственных действий.

Инцидент произошел вечером 14 февраля на Ставропольской улице на юго-востоке столицы. Мать выбросила новорожденного ребенка с высоты четвертого этажа. Младенцу удалось выжить после падения.