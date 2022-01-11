Пьяная женщина выбросила внука из окна пятого этажа в Нижегородской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пьяная женщина выбросила из окна пятого этажа двухлетнего внука в городе Выксе. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Нижегородской области.

По данным следствия, происшествие случилось вечером 8 января. Нетрезвая женщина выбросила ребенка из окна кухни в своей квартире. Мальчик упал в сугроб. Тело ребенка нашли днем 9 января.

"Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть мальчика наступила от переохлаждения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что родители мальчика и подозреваемая не состояли на профилактических учетах.

В отношении 62-летней женщины возбудили уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ ("Убийство малолетнего").

Ранее сообщалось, что в Ярославской области женщина выкинула из окна дома свою четырехлетнюю дочь. По версии следствия, подозреваемая намеревалась убить ребенка.

