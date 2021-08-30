Житель Уфы поймал выпавшего из окна 11-месячного ребенка

15:30
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Прохожий в Уфе поймал выпавшего из окна первого этажа жилого дома 11-месячного ребенка. Инцидент произошел на Пекинской улице, передает News.ru со ссылкой на пресс-службу управления гражданской защиты города.
После произошедшего мужчина вызвал экстренные службы, которым передал ребенка. По предварительной информации, малыш вылез из окна вслед за трехлетней сестрой, мать детей при этом находилась дома.
В результате девочка получила различные травмы, ее доставили в больницу. Ее младшему брату медицинская помощь не потребовалась.
В начале августа в Москве мужчина выбросил своего трехлетнего сына из окна пятого этажа жилого дома. Ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии.
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