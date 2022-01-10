СК возбудил дело из-за найденного на трассе под Новосибирском младенца в коробке

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Следователи в Новосибирской области возбудили уголовное дело о покушении на убийство после обнаружения на трассе вблизи села Сосновка коробки с новорожденной девочкой. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

В ведомстве добавили, что в настоящее время здоровью младенца ничего не угрожает. Расследование продолжается, обстоятельства произошедшего и виновного еще предстоит установить.

Ранее местные СМИ сообщали, что подростки обнаружили на обочине автодороги коробку с новорожденной девочкой. По словам молодых людей, сначала они подумали, что там находятся щенки, поскольку был слышен писк. В больницу младенца отвезли родители подростков.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области задержали супругов, которых подозревают в покушении на убийство дочери 2021 года рождения. Ребенок с множественными телесными повреждениями поступил в больницу в конце сентября. Его состояние врачи оценили как крайне тяжелое. Мужчину 1998 года рождения и женщину 1992 года рождения задержали.