В Ленобласти задержали супругов по подозрению в покушении на убийство своего ребенка

12:51
Фото: Москва 24/Александр Авилов
В Ленинградской области задержали супругов, которых подозревают в покушении на убийство дочери 2021 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК по региону.
В ночь с 21 на 22 сентября в Гатчинскую больницу поступил младенец с множественными телесными повреждениями. Состояние девочки 2021 года рождения врачи оценили как крайне тяжелое. В совершении преступления подозревают родителей ребенка.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту "в" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ (покушение на убийство малолетнего). В настоящее время мужчина 1998 года рождения и женщина 1992 года рождения задержаны.
Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее сообщалось, что следователи организовали проверку после сообщений об избиении трехлетней девочки пьяной женщиной. В СМИ тогда сообщалось, что ребенка госпитализировали с травмой головы.
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